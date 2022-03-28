Son dakika haberleri: Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

28.03.2022 15:13
Son dakika haberleri: Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Bolu'da, polis ekipleri tarafından kovalamaca neticesi yakalanan otomobilde uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, polis ekipleri tarafından kovalamaca neticesi yakalanan otomobilde uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, uzun süren kovalamaca neticesinde şüpheli aracı yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 28.46 gram metamfetamin, 11.51 gram kokain ve 1.75 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan Fesih B. (21) ve Mehmet Ç. (26) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Fesih B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Mehmet Ç. "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. - BOLU

Son dakika haberleri: Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

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Uyuşturucu, Otomobil, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kovalamacada yakalanan otomobilden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika
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