Son dakika haberleri! Kovanlardan toplanan propolisten sabun ve krem elde edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kovanlardan toplanan propolisten sabun ve krem elde edildi

24.04.2021 11:19
Son dakika haberleri! Kovanlardan toplanan propolisten sabun ve krem elde edildi, System.String[]

Son dakika haberler: Arıcılığın yaygın yapıldığı Iğdır'da, arıların kovanlarını dış etkenlerden korumak amacıyla yaptığı propolisten krem ve sabun üretildi.

Arıcılığın yaygın yapıldığı Iğdır'da, arıların kovanlarını dış etkenlerden korumak amacıyla yaptığı propolisten krem ve sabun üretildi.

Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ALUM), etnobotanik, geleneksel tıp, tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında cilt yenileyici ve onarıcı özellikleri ile antibakteriyel özelliği olduğu belirlenen propolisin kozmetik alanında kullanılması için çalışma başlatıldı.

Hayata geçirilen çalışmayla, arıların kovan içinde yer alan peteklerin sterilizasyonunu sağlamak, dışarıdan gelen böcek, mantar ve bakterilere karşı kovanı korumak, bal peteklerini onarmak ve güçlendirmek için kullandığı ve arıcılar arasında "arı zamkı" olarak da bilinen propolis, sabun ve antibakteriyel kreme dönüştürüldü.

Dünyaya önemli ölçüde arı ürünleri üretimi yapılan Türkiye'nin bu potansiyelini de kullanarak yurt dışına açılmayı da hedefleyen Iğdır Üniversitesi, bu çalışmayla hem il ekonomisine katkı sağlamayı hem de kentteki arıcılık sektörüne değer katmayı hedefliyor.

Laboratuvarda yapılan deneylerle iyi sonuçlar alındı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş, AA muhabirine, üniversitedeki akademisyenlerin 5 yıl içerisinde propolis üzerine başarılı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin arıcılık sektöründe dünyada ikinci sırada olduğunu ifade eden Demirtaş şöyle konuştu:

"Tamamen yerli, ülkemizdeki arıcılardan aldığımız propolis ürünleriyle çalışmamızı yapıyoruz. Aynı zamanda ürüne çeviriyoruz. Son 5 yıldır tamamıyla yerli propolislerle laboratuvar şartlarında yaptığımız çalışmalar ve deneylerle oldukça iyi sonuçlar almış durumdayız. Burada yaptığımız çalışmalarda genelde kanser, antiviral, antimikrobiyal özeliği olan krem yapımı, boğaz spreyi, sabun ve değişik gıda takviyeli ürünler elde edilmektedir."

Cildin nem dengesini de koruyor

ALUM Öğretim Görevlisi Musa Karadağ da üniversite olarak özellikle doğal ürünler üzerinde çalışma yaptıklarını anlattı.

Bölgede arıcılığın yaygın yapıldığını belirten Karadağ şunları kaydetti:

"Arılardan elde ettiğimiz propolisten bal mumu ve çeşitli karışımlarla antioksidan, antiviral özelliği olan yara kremi elde ettik. Bunun yanında el sabunu da ürettik. Ürünlerin analizleri yapıldı. Cilt yenileyici ve onarıcı özellikleri ile birleşen antibakteriyel özelliği, propolisin kozmetikte birçok farklı şekilde kullanılabilmesini sağlıyor. Özellikle propolisli göz çevresi kremleri cildin nem dengesini koruyarak cildin sıkılaşması ve elastikiyet kazanmasını sağlıyor. Asıl güçlü antimikrobiyal özelliği yüzünden propolis kremini, derin olmayan yaralarınızda, iltihap riskinin olduğu tırnak batması, şeytan tırnağı, açık yara, derinin kesildiği, çatladığı ve mikrop kapma olasılığının arttığı durumlarda koruyucu amaçla kullanabilirsiniz."

Karadağ, propolisin yağlı yapısı nedeniyle güçlü bir nemlendirici de olduğunu anlatarak, "Egzama yaralarında, nasır ve topuk çatlaklarında kullanım için de idealdir. Yara kapanmaya başladıktan ve mikrop kapma riski bittikten sonra, hızla iyileşmesini kolaylaştırır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! Kovanlardan toplanan propolisten sabun ve krem elde edildi - Son Dakika


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