Son dakika haberleri! Kovid-19'a karşı nüfusunun yüzde 40'ı aşılanan BAE'de son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kovid-19'a karşı nüfusunun yüzde 40'ı aşılanan BAE'de son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti

18.02.2021 13:37
Son dakika haberleri! Kovid-19'a karşı nüfusunun yüzde 40'ı aşılanan BAE'de son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı nüfusunun yüzde 40'ı aşılanan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı nüfusunun yüzde 40'ı aşılanan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

BAE Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son bir gün içerisinde hayatını kaybeden 18 kişi ile birlikte toplam ölüm sayısının 1073'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, virüs nedeniyle dün ölen hasta sayısının ise 14 olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, 10 milyon nüfusa sahip olan ülkenin yaklaşık yüzde 40'ının aşılandığı belirtilmişti.

Açıklamada, şu ana kadar ülke genelinde 5 milyon 160 bin doz aşının kullanıldığı, mart ayı itibariyle ülke nüfusunun yarısının aşılanmasının hedeflendiği aktarılmıştı.

BAE'de koronavirüsün yayılmaya başladığı Mart 2020'den bu yana toplam görülen vaka sayısı 361 bin 877, iyileşen hasta sayısı ise 347 bin 366 olarak kayıtlara geçti.

BAE, İsrail'den sonra Orta Doğu'da en hızlı aşılamayı yapan 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, Mart, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kovid-19'a karşı nüfusunun yüzde 40'ı aşılanan BAE'de son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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