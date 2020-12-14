Son dakika haberleri: Kovid-19 aşısı karşıtı gruba polis müdahalesi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kovid-19 aşısı karşıtı gruba polis müdahalesi
14.12.2020 17:29
Gelen son dakika haberlerine göre Protestodan detaylar Polisin protestoculara müdahalesi Polisin bazı protestocuları gözaltına alması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı karşıtı gruba polis müdahalede bulundu.
Protestodan detaylar
Polisin protestoculara müdahalesi
Polisin bazı protestocuları gözaltına alması
LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı karşıtı gruba polis müdahalede bulundu. Parlamento meydanında bir araya gelen grup, " Kovid-19 aşısını reddedenlere kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine ilişkin İngiliz Parlamentosunda yapılacak bir görüşmeyi protesto etti.
Polisin dağılın ikazına uymayan bir çok gösterici gözaltına alındı.
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