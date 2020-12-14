Son dakika haberleri: Kovid-19 aşısı karşıtı gruba polis müdahalesi - Son Dakika

Protestodan detaylar

Polisin protestoculara müdahalesi

Polisin bazı protestocuları gözaltına alması

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı karşıtı gruba polis müdahalede bulundu. Parlamento meydanında bir araya gelen grup, " Kovid-19 aşısını reddedenlere kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine ilişkin İngiliz Parlamentosunda yapılacak bir görüşmeyi protesto etti.

Polisin dağılın ikazına uymayan bir çok gösterici gözaltına alındı.