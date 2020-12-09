Son dakika gündem: Kovid-19'dan bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan "maske, mesafe, temizlik" çağrısı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kovid-19'dan bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan "maske, mesafe, temizlik" çağrısı

09.12.2020 11:49

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde görevli imam, 4 yakınını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde görevli imam, 4 yakınını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yaklaşık bir ay önce babasıyla Kovid-19'a yakalanan İshakpaşa Camisi İmam Hatibi Mehmet Nuri Memiş, tedavisinin bitmesinin ardından 10 Kasım'da aynı virüsten vefat eden babası Musa Memiş'i cenaze namazını kıldırdı.

Babasının acısını yüreğinde taşıyan Memiş, dün de amcası Sefer Memiş (66), diğer amcasının oğlu Yaşar Memiş (60) ve eniştesi Abdurrahman Eren'i (61) toprağa verdi.

Mehmet Nuri Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada 83 yaşında kaybettiği babasıyla, ölümünden 15 gün öncesine kadar ceviz topladığını anlattı.

Babasının koronavirüse yakalandığı güne kadar çok sağlıklı olduğunu belirten Memiş, "Bu korona illeti onu yakaladı ve en sonunda kurtulamadı. Dün de amcam ve diğer amcamın oğlunu defnettik. Aynı gün yine büyük ablamın eşini kaybettik. Bu koronavirüs her an her yerde, en yakınlarımızı almaya devam ediyor." dedi.

Memiş, maske, mesafe ve temizlik kuralı ile alınan tedbirlere uyulması konusunda çağrıda bulundu.

"Bana bir şey olmaz." düşüncesinin çok yanlış olduğunu dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Yetkililer bizlerden ne istiyorsa onu mutlaka uygulayalım. Çarşıda, pazarda, sosyal hayatın olduğu her yerde maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım. Bu sürede ev gezmelerini yapmayalım. Mümkün olduğu kadar toplu olarak bir arada bulunmayalım. Bu hastalık, birçok kıymetli nimeti insanların elinden aldı. Camide yan yana durmamıza bile mani oldu. Dolayısıyla hep birlikte bunu aşmamız mümkün olabilir. Ne kadar tedbir alırsak alalım, devletimiz bununla ilgili ne kadar çalışma yaparsa yapsın, eğer bunları yerine getiremezsek hiçbir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla bizler bu işi önemseyelim. Sonuç itibarıyla kul hakkıdır. Bir an önce inşallah bu kötü illetten millet olarak, insanlık olarak kurtuluruz ve eski güzel günlerimize tekrar geri döneriz."

Son dakika gündem: Kovid-19'dan bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan maske, mesafe, temizlik çağrısı
Son dakika gündem: Kovid-19'dan bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan maske, mesafe, temizlik çağrısı
Son dakika gündem: Kovid-19'dan bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan maske, mesafe, temizlik çağrısı
Son dakika gündem: Kovid-19'dan bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan maske, mesafe, temizlik çağrısı

Mehmet Nuri, 10 Kasım, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kovid-19'dan bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan 'maske, mesafe, temizlik' çağrısı - Son Dakika


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