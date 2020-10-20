Son dakika haberleri: Kovid-19'dan etkilenen ıspanak üreticilerine tohum desteği - Son Dakika

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ıspanak üreticilerine ücretsiz tohum dağıtıldı.

Osmaneli ilçesinde ıspanak üretimi yapan ve Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen çiftçilere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tohum hediye edildi.

Borcak, Düzmeşe ve Selçik Köylerinde ıspanak yetiştiriciliği yapan ve İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok kente ıspanak satışı yapan üreticilere ulaşan görevliler, üreticilere destek oldu.

Üreticilere tohumları Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş verdi.

Üreticilerden Hayati Kaba, salgın döneminde zor bir süreç yaşadıklarını, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Yetkililere destekleri için teşekkür eden Kaba, şunları aktardı:

"Tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinden dolayı ıspanaklar elimizde, tarlamızda kalmıştı. Tarım ve Orman Müdürlüğü de bize destek oldu. Onlar her zaman bizim yanımızda, sağ olsunlar. Desteklerinden dolayı Tarım ve Orman İl Müdürümüz Necmettin Yoldaş'a ve İlçe Müdürü Serkan Diker'e teşekkür ediyorum."