Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için türkü seslendirdiler (2) - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için türkü seslendirdiler (2) - ESKİŞEHİR

02.11.2020 10:59

Eskişehir'de bir grup sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yaşamını yitiren meslektaşlarının çocuklarına burs sağlamak amacıyla kamera karşısına geçti, türkü seslendirip klip çekti.

Eskişehir'de bir grup sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yaşamını yitiren meslektaşlarının çocuklarına burs sağlamak amacıyla kamera karşısına geçti, türkü seslendirip klip çekti.

Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) üyeleri, "Eskişehir Sağlık Çalışanları Kovid-19 Salgınında Kaybettiği Arkadaşları İçin Söylüyor" adlı proje kapsamında, "Şu Karşıki Dağda Lambalar Yanar" eserini yorumladı.

Türkü için çektikleri klibi YouTube'a yükleyen ESÇAD üyeleri, elde edecekleri gelirle Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşlarının çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Dernek Başkanı Nurcan Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının salgın sürecinde yaşadıkları sıkıntıları aktarmak için yola çıktıklarını söyledi.

Öcal, sesli ve görsel olarak sahada yaşadıklarını aktarmak amacıyla türkü eşliğinde klip çektiklerini anlattı.

Çekimden montaja kadar klibin her aşamasında sağlık çalışanlarının görev aldığını bildiren Öcal, şöyle devam etti:

"Klibimizde tamamen sağlık çalışanları oynadı. Doktorundan hemşiresine, güvenliğinden temizlik görevlisine tüm sağlık çalışanları türkü seslendirip rol aldı. Sağlık çalışanları olarak Kovid-19 sürecinde neler yaşadığımızı anlattık. Meslektaşlarımızın Kovid-19 yoğun bakımlarına ya da servislerine girdiklerinde nasıl giyindikleri, ne yaptıkları ve hangi şartlar altında çalıştıklarını gösterdik. Vatandaşların bizler bu şartlar altında çalışırken biraz daha duyarlı olmalarını amaçladık."

"Klibin izlenmesinden sağlanacak gelir birçok insanı mutlu edecek"

Öcal, Kovid-19 ile mücadelenin çok büyük bir kavga ve zorlu bir süreç olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının hastalıkla birebir mücadele ettiğini anlatan Öcal, "Salgında kaybettiğimiz arkadaşlarımızın çocuklarına burs imkanı sağlamayı amaçlıyoruz. Türk Eğitim Vakfının (TEV), Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu'na destek vereceğiz. Kovid-19 ile mücadelede kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının 3 yaşından 20 yaşına kadar çocuklarına burs imkanı sağlanacak." diye konuştu.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde görevli hemşire Kadir Sütçü ise sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadıklarını insanlara göstererek mücadelelerine dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Kovid-19 sürecinde sağlık personelinin hayatları pahasına çalıştığını dile getiren Sütçü, "Pandemide kaybedenler sadece sağlık çalışanları değil, tüm toplumdur. İnsanları bu konuda bilgilendirmek istedik. Klibimiz ne kadar çok izlenirse o kadar iyi olacak. YouTube ya da derneğin sosyal medya hesaplarından klip izlenebilir. Bu izlemeden sağlanacak gelir birçok insanı mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için türkü seslendirdiler (2) - ESKİŞEHİR
Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için türkü seslendirdiler (2) - ESKİŞEHİR
Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için türkü seslendirdiler (2) - ESKİŞEHİR
Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için türkü seslendirdiler (2) - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Eskişehir, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için türkü seslendirdiler (2) - ESKİŞEHİR - Son Dakika


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