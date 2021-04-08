Son dakika haberleri: Kovid-19'dan son 24 saatte 142 kişinin öldüğü İspanya'da yeni vaka sayıları artıyor - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 142 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 901 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, yeni vakalarda son iki haftadır kaydedilen artışın devam ettiği gözlendi.

Ülkede son 24 saatte 142 artışla toplam can kaybı 76 bin 179'a, vaka sayısı 3 milyon 336 bin 637'ye çıktı.

İspanya genelinde her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı 174'e yükselirken, Navarra ve Madrid özerk yönetimlerinde bu sayının 300'ün üzerinde olması dikkati çekti.

Mevcut durumda 9 bin 384 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor, bunlardan 2 bin 24'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid, Katalonya ve Rioja özerk yönetimlerinde yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor.

AstraZeneca aşısının 60 yaş altına yapılması askıya alındı

Öte yandan Kovid-19'da aşı sürecini tamamlayanların sayısı 3 milyonu (nüfusun yüzde 6,4'ü) geçti.

Ülkede son 24 saate 423 bin 682 doz aşı yapıldı ve bu şimdiye kadarki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Hükümet, bugün aldığı kararla AstraZeneca aşısının 60 yaş altına yapılmasını askıya aldı.

Diğer yandan Fas sınırındaki İspanyol toprakları Melilla ve Ceuta, Kovid-19 vakalarının en yoğun görüldüğü kentler olmaya devam etti.

Salgın nedeniyle 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.