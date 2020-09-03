Brezilya,Hindistan ve Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten binlerce kişi öldü - Son Dakika

Brezilya,Hindistan ve Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten binlerce kişi öldü

Koronavirüs salgınından son 24 saatte Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs tüm dünya'da can almaya devam ediyor. Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 kişi öldü.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla tüm dünya yaklaşık 6 aydır mücadele ediyor. Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Güney Amerika'nın en bilindik ülkesi olan Brezilya oldu. Son 24 saat içinde Brezilya'da 1184 kişi hayatını yaşamını yitirdi.Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1184 kişinin vefat etmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 123 bin 780'ne, vaka sayısı da 46 bin 934 artarak 3 milyon 997 bin 865'e yükseldi.

LATİN AMERİKA'DA BREZİLYA 'SALGININ MERKEZ ÜSSÜ'

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 826 bin 331 vaka ve 30 bin 673 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 210 bin 405 olarak kayda geçti. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

HİNDİSTAN DA VAKA SAYISI 3 MİLYONU GEÇİYOR

Yaşam koşullarının zorlu olduğu Hindistan'da da virüs hızlı bir şekilde yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1043 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 67 bin 376'ya yükseldi.Hindistan'da son 24 saatte 83 bin 883 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 853 bin 406'ya çıktı. Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 970 bin 492 kişi iyileşti. Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA VAKA SAYISI 610 BİN 957'YE ÇIKTI

Dünya'nın en renkli ülkesi olarak bilinen Meksika'da ise Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bin 241'e yükseldi. Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 575 artarak 65 bin 816'ya ulaştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. Ancak ülkede bugüne kadarKovid-19 tespit edilen 424 bin 990 kişi iyileşti. Meksika da son verilere göre Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 921 artışla 610 bin 957'ye çıktı.

Brezilya,Hindistan ve Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten binlerce kişi öldü

Hindistan, Brezilya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 08:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya,Hindistan ve Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten binlerce kişi öldü - Son Dakika

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