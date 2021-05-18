Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül'ün cenazesi defnedildi.

Mollaköy Beldesi Cemevi'ndeki törene, Şengül'ün yakınları ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, belediye çalışanları ve yakınları katıldı.

Torun, burada yaptığı konuşmada, Şengül'ün her zaman beldesine hizmet çabasında olduğunu söyledi.

Vefat nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü ifade eden Torun, "Her ölüm zamansızdır ama gerçekten o dirençli kişiliğiyle bu hastalığı da yeneceğini düşünüyorduk. Ama bu Kovid-19 belası birçok ölüme yol açtı. Sayın Başkanımızı da bu nedenle kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Şengül'ün cenazesi, kılınan namaz sonrası Yeşilyurt Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra 11 Nisan'da evinde karantinaya alınan ve sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 19 Nisan'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şengül, mayısın başından tibaren yoğun bakımda tedavi görmüş ve müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

Evli ve 3 çocuk babası Şengül, 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'den ikinci kez Mollaköy Belediye Başkanlığına seçilmişti.