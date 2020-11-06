Son dakika haberleri | Kovid-19 denetimine çıkan Vali Hacıbektaşoğlu aile ve hasta ziyaretleri uyarısında bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kovid-19 denetimine çıkan Vali Hacıbektaşoğlu aile ve hasta ziyaretleri uyarısında bulundu

06.11.2020 14:07
Son dakika haberleri | Kovid-19 denetimine çıkan Vali Hacıbektaşoğlu aile ve hasta ziyaretleri uyarısında bulundu, System.String[]

Son dakika haberler: Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Otogarı'nda Kovid-19 tedbirlerine yönelik sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Sohbet ettiği kişilere tedbirleri anlatan Hacıbektaşoğlu, açıklanan kriterlere herkesin azami sürede uymasını istedi.

Mecbur kalmadıkça aile ve hasta ziyaretlerinin yapılmaması, düğün ve taziyelerden uzak durulmasını isteyen Hacıbektaşoğlu, salgında bir tırmanışın olduğunu, vaka artışlarını Siirt'te de gözlemlediklerini söyledi.

Kurban Bayramı'ndan sonra çok ciddi bir düşüş yaşandığını anımsatan Hacıbektaşoğlu, neredeyse günlük vakaların yarıya kadar düştüğünü ancak son 15 gündür yatay seyirde hafif bir artışın olduğunu, bu yatay seyrin devam ettiğini kaydetti.

Çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Taziyeler, cenazeler, düğünler, düğün konvoyları, yeme içme mekanları, toplu ulaşım araçları ve çarşı-pazarlar yoğun olarak insanların bulunduğu bu yerlerde doğal olarak salgının bulaştığını görebiliyoruz. Filyasyon çalışmalarını takip ediyoruz. Hepimiz dışarıda, iş yerinde ve toplu alanlarda kendimize dikkat ediyoruz. Eve geldiğimizde kendimizi güvende hissediyoruz. Tüm bireylerin zorunlu olmadıkça aile ve hasta ziyaretlerini bırakması gerekir."

Kent sakinleri düzenli yapılan Kovid-19 denetimlerden dolayı Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

Düğün, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kovid-19 denetimine çıkan Vali Hacıbektaşoğlu aile ve hasta ziyaretleri uyarısında bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rahmetli Murat Göğebakan'ın eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Sağ üst ön adalesinde zorlanma yaşayan Falcao Sivasspor maçında yok Twitter ve Facebook, Trump'a savaş açtı! Paylaşımları engellenince "Kontrolden çıktı" dedi Kremlin'den Putin açıklaması: Sağlık durumu mükemmel, istifa etmeyecek Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı         
14:06
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk         
13:26
Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım         
12:57
Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor         
12:28
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu         
11:01
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı         
10:56
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 14:29:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Kovid-19 denetimine çıkan Vali Hacıbektaşoğlu aile ve hasta ziyaretleri uyarısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei