Son dakika haberleri: "Kovid-19" denetimleri

Son dakika habere göre Karaman'da polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Karaman'da polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi. Karaman'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Karaman Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde belli noktalarda denetimler yaptı. Trafik polisleri kent merkezinde toplu ulaşım araçlarını durdurarak maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Bölge trafik ekipleri de Karaman- Konya ve Karaman- Mersin kara yolundaki uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri kalabalık yerlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Son Dakika

Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü

Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti

Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek

Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı

Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı

Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar

Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler