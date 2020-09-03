Mezarlıktan detaylar
Mezarlıkta çalışan çocuk işçi
Çocuk işçinin temizlik için kimyasal karışım hazırlaması
Mezar taşlarını temizleyen çocuk işçi
Josué Vicente Pereira ile röportaj
Mezarlıktan detaylar
RIO DE JANEIRO - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, ailelerine yardım etmek için mezarlıkta çalışmak zorunda olan çocuk işçiler mezarların bakım ve temizlik işlerini yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:59 - Kaynak: AA
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