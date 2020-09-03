Mezarlıktan detaylar

Mezarlıkta çalışan çocuk işçi

Çocuk işçinin temizlik için kimyasal karışım hazırlaması

Mezar taşlarını temizleyen çocuk işçi

Josué Vicente Pereira ile röportaj

Mezarlıktan detaylar

RIO DE JANEIRO - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, ailelerine yardım etmek için mezarlıkta çalışmak zorunda olan çocuk işçiler mezarların bakım ve temizlik işlerini yapıyor.