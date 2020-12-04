KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ambulans uçakla Samsun'a getirilen Afgan doktor Türkiye'ye minnettar - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan ve yıllık izin için gittiği ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanınca Sağlık Bakanlığının gönderdiği ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Afganistan uyruklu Ahmad Zarif Sedeqi, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

OMÜ'de araştırma görevlisi olarak görev yapan Ahmad Zarif Sedeqi, eylül ayında yıllık izin için gittiği ülkesinde öksürük, halsizlik, ardından boğaz ağrısı yaşamaya başladı.

Bir süre sonra aşırı terleme ve göğsünde sıkışma olan, şiddetli baş ve kas ağrıları ile nefes darlığı şikayetleri de artan Ahmad Zarif'in yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hastalık belirtileri ağırlaşınca başvurduğu hastaneye yeterli tedavi imkanları olmadığı gerekçesiyle yatırılmayan genç doktor, kendi imkanlarıyla oksijen tüpü alarak tedavi olmaya çalıştı. Hastalığının ilerlemesi üzerine Afgan doktor, tedavisi için Türkiye'den yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Ahmad Zarif'in Türkiye'ye getirilmesi için 15 Ekim'de Afganistan'a ambulans uçak gönderildi. Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen hasta, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Burada 10 gün süren tedavisinin ardından 10 gün de evinde karantinada kalan Ahmad Zarif, iyileştikten sonra görevinin başına döndü.

"Türk milletine ne kadar hizmet etsem az gelir"

Ahmad Zarif Sedeqi, AA muhabirine, ülkesinde Kovid-19'a yakalanmasının ardından yaşadıklarına inanamadığını söyledi.

Yıllık izninde Kabil'deki ailesinin yanına gittiğini belirten Ahmad Zarif, burada Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine oldukça zor bir dönem yaşadığını dile getirdi.

Orada tedavi imkanlarının oldukça kısıtlı olduğunu anlatan Afgan doktor, şöyle devam etti:

"Hastalığım ilerleyince Samsun'daki hocalarımdan Türkiye'ye gelmek için yardım istedim. Başta üniversitemizin rektörü, bölüm hocalarım, fakülte dekanım olmak üzere beni tanıyan tanımayan herkes seferber oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'ye getirilmem için Afganistan'a ambulans uçak gönderildi. Bunun benim için anlamı çok büyük. Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı'na, Rektör'ümüze, hocalarımıza minnettarım. Türk milletine ne kadar hizmet etsem az gelir. Türk milletine hizmet etmek benim için gururdur. Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu biliyoruz. Bana hayatımın ikinci dönemini yaşattılar."

Ahmad Zarif, Kovid-19 hastalığı sürecinde zorlu bir süreçten geçtiğine işaret ederek tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar hastanedeki görevine başladığını söyledi.

Yıllık izinden önceki dönemde hastanede Kovid-19 servisinde çalıştığını anlatan Ahmad Zarif Sedeqi, şunları kaydetti:

"Bu hastalık çok kötü etkiliyor. En kötüsü de nefes alamama ve entübe korkusu yaşamak. Bu süreci bilen bir hekim olarak çok kötü etkileniyorsunuz. Risk altında olsak da görevimiz insanları sağlıklarına kavuşturmak. Kovid-19 hastası olmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uymasını istiyorum. Maske ile nefes almak, solunum cihazına bağlı kalmaktan milyonlarca kez daha iyidir."