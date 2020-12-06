KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, en çok hastalığı başkasına bulaştırmaktan korktu - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, en çok hastalığı başkasına bulaştırmaktan korktu

06.12.2020 11:21

Ordu'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen sağlık çalışanı Hatice ve Ünsal Işık çifti, yaşadıklarını ve bu süreçteki endişelerini anlattı.

Ordu'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen sağlık çalışanı Hatice ve Ünsal Işık çifti, yaşadıklarını ve bu süreçteki endişelerini anlattı.

Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli diş protez teknisyeni Hatice Tarım Işık'ın 9 Kasım'da Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Işık'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğünde sağlık memuru olan eşi Ünsal, 14 yaşındaki oğlu ve 4 yaşındaki kızı, evlerinde izole olmaya başladı.

İzolasyonun 6. gününde Ünsal Işık'ın da testinin pozitif çıkması ile çift, virüsü çocuklarına bulaştırmamak için yoğun çaba sarf etti. Evlerindeki karantinanın ardından görevlerine dönen Işık çifti, hastalığın zorluklarının yanı sıra başkasına bulaştırma noktasında yaşadıkları endişeyi AA muhabiriyle paylaştı.

"Her yeni bir belirti gördüğünüzde ölüm korkusu yaşıyorsunuz"

Hatice Tarım Işık, şiddetli yorgunluk, kas ağrısı ve burun akıntısı şikayetleri üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Testi pozitif çıkınca büyük bir şok yaşadığını belirten Işık, "İlk duyduğumda en çok 'acaba birine bulaştırdım mı, birinin hayatına mal olur muyum?' diye çok endişelendim ve çok ağladım." dedi.

Işık, kendisini izole edip ilaçları kullanmaya başladığını dile getirerek, "Her yeni bir belirti gördüğünüzde ölüm korkusu yaşıyorsunuz. 'Çocuklarıma bir daha sarılabilecek miyim?', 'Sevdiklerimi bir daha görebilecek miyim?', 'Bu odadan bir daha çıkabilecek miyim?' diye yoğun bir şekilde tedirginlik yaşıyorsunuz." diye konuştu.

Işık, 4 yaşındaki kızını bu süreçte durdurmanın zor olduğunu anlatarak, "Sürekli odama girmeye çalıştı, ağladı. Kapının altından yaptığı resmi attı. Biraz onun verdiği duygusallık da vardı. Onu her gördüğümde ciddi anlamda çok büyük üzüntü yaşadım." ifadesini kullandı.

Çocuklarına sarılamadığı ve yaklaşamadığı için üzüldüğünü ancak en çok onlara zarar vermekten korktuğunu vurgulayan Işık, çocuklarının da kendisine sarılamamanın özlemini yaşadıklarını ve korktuklarını anlattı.

Işık, işi gereği sürekli insanlarla bir arada bulunduğunu, dolayısıyla da salgın süresince hep bulaş kaygısı yaşadığını belirterek, "Bana bulaşabilir, ben çevreme bulaştırabilirim" endişesinin kendisini çok yorduğunu dile getirdi.

"Bir insanın ölümüne sebep olup olmayacağınız belli değil"

Toplumun kalabalık ortamlarda bir arada bulunmaya biraz ara vermesi gerektiğinin altını çizen Işık, şu değerlendirmede bulundu:

"Birazcık fedakarlık yapmamız lazım ki ileride mutlu, güzel günlerimiz olsun. Yine hep beraber coşkuyla yaşayalım, bayramlarımızı da yaşayalım ama bugün mutlaka maskemizi takmamız, mesafemizi korumamız ve temizliğimizi yerine getirmemiz gerekiyor çünkü Kovid-19 süreci çok ağır bir süreç. İnanın yarına çıkıp çıkmayacağınız belli değil ya da bir insanın ölümüne sebep olup olmayacağınız belli değil. O nedenle bu süreci kesinlikle kurallara uyarak geçirmemiz gerekiyor."

Işık, tedbirlere uyulmadığını gördükçe üzüldüğünü dile getirerek, "Çünkü bu süreçte 'ben' diye bir şey yok. 'Ben hasta olabilirim, etrafıma da zarar verebilirim' diye düşünülmeli. Her şeyden önce bir başkasının ölümüne sebep olabiliriz. Bu çok ağır bir vebal." dedi.

Herkese maske takmaları ve izole olmaları çağrısında bulunan Işık, "Misafirlik zamanı için birazcık fedakarlık yapmamız lazım. O günler de gelecek inşallah ama toplum olarak biz bu kurallara uyarsak gelecek." diye konuştu.

"Her şey film şeridi gibi gözümün önünden geçti"

Ünsal Işık ise eşinin testinin pozitif çıkmasıyla aile olarak evlerinde karantinada kaldıklarını söyledi.

Işık, eşinin ayrı bir odada izole olduğunu, kendi testi negatif çıktığı için çocukları ile eşinin bakımını üstlendiğini anlattı.

İzolasyon sırasında baş ağrısı ve burun akıntısı şikayetleri oluştuğu için test yaptırdığını ve bu sefer pozitif çıktığını dile getiren Işık, "Çocuklarımla temasta bulunduğum için onun psikolojisi beni çok feci şekilde etkiledi çünkü çocuklarıma bilmeden bulaştırmış da olabilirdim. İlk testimin negatif çıktığına güvenerek onlara bakıyordum." dedi.

Işık, hastalığın zorlu bir dönem olduğunu, psikolojik olarak da insanı çok etkilediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İki gün çok ağır geçti. İki gece uyku uyuyamadım, nefes darlığı çektim hatta bir ara, 'acaba yoğun bakımlık olacak mıyım?, 'hastaneye kaldırılacak mıyım?' korkusu sardı yani her şey film şeridi gibi gözümün önünden geçti, ne yalan söyleyeyim. Hem psikolojik hem de bedensel anlamda yorucu bir süreç. Öyle olunca da dikkat etmek, yakalanmamaya çalışmak, gerekli tedbirleri almak çok önem arz ediyor."

"Zorlu bir süreç, Allah kimsenin başına vermesin"

Hastalık sırasında eklem ve kas ağrısı ile halsizlik, öksürük gibi şikayetlerin ortaya çıktığını anlatan Işık, "Burun akmıyor ama akacakmış gibi olup baş ağrısı yapıyor. Kuru öksürük oluyor, sanki boğazında gıcık var gibi sürekli öksürüyorsun ama çıkmıyor. O bile insana psikolojik bıkkınlık ve bitkinlik veriyor. Zorlu bir süreç, Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.

Ünsal Işık, bir anlık tedbiri elden bırakmanın bulaşa neden olabileceğini vurgulayarak, herkese maske ve hijyen başta olmak üzere belirtilen tüm kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Devletin salgınla mücadelede gerekli tedbirleri aldığını, vatandaşın da bunlara uyması gerektiğini ifade eden Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

"7'den 70'e bunlara güzel şekilde uymamız hatta fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İşimiz olmadıkça dışarı çıkmayalım. Tedbirlere uyulmadığını gördüğümde 16 günlük karantina sürecindeki psikolojik ve bedensel olarak çektiğim çile aklıma geliyor. Allah düşmanımın başına vermesin. Kimsenin bu şekle girmesini, bu zorlukları çekmesini istemem. Haliyle de bunu gördüğüm zaman da uyarma ihtiyacı duyuyorum. Elimden geldiğince insanlara, 'evinize girin, gezmeyin, acil olmadıkça çıkmayın' diyorum. Dışarı çıkmasınlar. İlla birileriyle muhabbet edeceklerse, konuşma ihtiyacı duyuyorlarsa kendi aileleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla zaman geçirsinler."

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, en çok hastalığı başkasına bulaştırmaktan korktu
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, en çok hastalığı başkasına bulaştırmaktan korktu
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, en çok hastalığı başkasına bulaştırmaktan korktu
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, en çok hastalığı başkasına bulaştırmaktan korktu

Protez, Kasım, Tarım, Ordu, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, en çok hastalığı başkasına bulaştırmaktan korktu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu         
12:09
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı         
10:03
Bir günde 90 yeni koronalının görüldüğü ilçede alınan önlemler sonuç verdi: Vakalar sıfırlandı Bir günde 90 yeni koronalının görüldüğü ilçede alınan önlemler sonuç verdi: Vakalar sıfırlandı         
09:44
Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada         
09:17
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 12:55:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, en çok hastalığı başkasına bulaştırmaktan korktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei