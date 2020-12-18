Son dakika haberleri! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ölüm korkusu yaşamak istemiyorsanız uyarıları dikkate alın" - Son Dakika

Bingöl İl Ambulans Servisi Başhekimliği Çağrı Merkezinde görev yapan Esra Demir (27) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sorumlusu Hasan Akkuş (40), yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek, yeniden mesailerine başlamanın sevincini yaşıyor.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Demir, merkezde nöbetteki bir arkadaşından Kovid-19 bulaştığını, hastalığa yakalandıktan sonra da 15 gün kızını hiç göremediğini söyledi.

Hastalığı ağır atlattığını belirten Demir, "İstediğimiz kadar korunmaya çalışsak da bu hastalığın içindeyiz. İnsanlara müdahale etmek, hastalıkla mücadele etmek zorundayız. Onun için kendimizi ne kadar korumaya çalışsak da çok zor, yine de bulaşıyor. Ama çok zor geçiyor, çok ağır bir hastalık. Diğer geçirdiğimiz hastalıklar gibi değil. Hastalık sürecinde özelikle nefes alamama ve ölecekmiş gibi hissetmek çok korkunç." ifadelerini kullandı.

"Onlar evde otursun ki biz çocuklarımızı görebilelim"

Hastalık sürecinde çok şiddetli nefes darlığı ve göğüs ağrısı yaşadığını ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"O nefes darlığı, nefes alamama, insan ölecekmiş gibi hissediyor. Hastalığı yalnız başına geçirmek de çok zorluyor. Yalnız kalmak zorundasın. Eşimi ve çocuğumu göremedim. Şimdiye kadar ölüm korkusunu genç olduğum için yaşamamıştım. Ama bu hastalıkta ölüm korkusu insanı çok etkiliyor ve zorluyor. Ölüm korkusu yaşamak istemiyorsanız uyarıları dikkate alın. Çalışırken böyle bir hastalığa yakalanacağımı düşünmedim. İnsan neler yaşayacağını bilemiyor, bilemediği için de bu hastalığı geçirmeden anlayamıyor. Geçirince çok yalnız kalıyorsun. Ölüm korkusu insanı sarıyor."

Demir, insanlara hastalıkla mücadelede uyarılara dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Sosyal mesafeye dikkat etsinler. Evde kalmaları lazım. Onlar evde otursun ki biz çocuklarımızı görebilelim. 15 gün boyunca kızımı göremediğim için ağladım. Hem evlat sevgisi hem de hastalığın zorlu geçmesi insanı çok etkiliyor. Lütfen uyarıları dikkate alalım. Küçük, büyük, yaşlı demeyelim, sevdiklerimiz ve kendimiz için korunalım." ifadelerini kullandı.

"Yalnızsın, izolesin, kimseyle bir temasın da olmuyor"

UMKE sorumlusu Hasan Akkuş ise salgının Türkiye'de görüldüğü günden itibaren aktif olarak görev aldığını belirterek, kendisinin de tüm korunma yöntemlerine rağmen hastalığa yakalandığını söyledi.

Hastalık seyrinin ağır geçtiğini, hastalık sürecinde "yoğun bakıma düşer miyim veya mekanik vantilatöre bağlanır mıyım?" endişesi yaşadığını dile getiren Akkuş, korku dolu günler yaşadığını kaydetti.

Akkuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastalık psikolojisi çok ağır seyrediyor. Özellikle bu hastalık sürecinde yalnızsın, izolesin, kimseyle bir temasın da olmuyor. Pencereden dışarıya bakıyorsun, insanların gezdiğini ve sanki bir hastalık, bir salgın yokmuş gibi davrandığını görüyorsun. Oysa o süreçte yaşadıklarımızı, çektiğimiz acıları, o ölüm korkusunu hissetmiş olsalar, eminim ki hiç kimse dışarıya çıkmaz. Bazıları hafif atlatıyor ama bazıları bu kadar şanslı olmuyor. UMKE çalışanı olarak sayısız kurtarma operasyonlarına katıldım, ilk defa bu hastalık nedeniyle ölüm korkusu yaşadım. Hastalık sürecinde 14 gün boyunca evden çıkamadım."