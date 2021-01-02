Son dakika haberleri! Kovid-19 salgınında Tunus'ta can kaybı Gazze'de vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 54 kişi hayatını kaybetti, Gazze'de vaka sayıları arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 54 kişinin hayatını kaybettiği, 704 yeni vaka tespit edildiği, 435 kişinin ise hastalıktan iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam ölenlerin sayısının bin 417'ye ulaştığı, vaka sayılarının 140 bin 557'ye yükseldiği, iyileşenlerin ise 105 bin 499 olduğu kaydedildi.

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre, 704 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Gazze Şeridi'nde toplam Kovid-19'a yakalananların sayısı 41 bin 968 kişiye ulaştığı bunlardan iyileşenlerin 31 bin 206'ya yükseldiği belirtildi.

Yeni vefat olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 375 olduğu kaydedildi.