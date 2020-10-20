Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen yazarlar için destek talebi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etkinlik yapmakta zorlanan yazarlar, özel ve kamu kurumlarının etkinliklerle desek vermesini talep ediyor.

Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri ve yazar Tolga Akpınar, AA muhabirine, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenilmemesi için kitap fuarları, söyleşi ve imza günleri düzenlenmediğini belirterek, bu nedenle yazarların zor günler geçirdiğini söyledi.

Kovid-19 salgınından önce düzenlenen etkinliklerle yazarların kitaplarını tanıtma ve okuyucularıyla buluşma imkanı bulduğunu ifade eden Akpınar, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle yazarların kendilerini mutsuz hissettiğini, sosyal medya üzerinden okuyucularına ulaşmaya çalıştığını dile getirdi.

Yazarların yanı sıra kitapevleri, basımevleri ve bu sektörle ilgili diğer paydaşların da olumsuzluk yaşadığını vurgulayan Akpınar, şöyle devam etti:

"Koronavirüs süreci öncesinde kitap fuarı, söyleşi ve konferans düzenleyen kamu, kurum ve kuruluşları, resmi internet siteleri veya kendi sosyal medya hesaplarından yazarlara interaktif söyleşiler düzenleyebilir. Okur ile yazarın interaktif anlamda buluşmaları sağlanabilir. Yazarlara da katkı sağlanırken okuyucular ile aralarında köprü kurulabilir. Sosyal medyadan canlı yayınlarla yazarlara etkinlik fırsatı sağlanabilir. Açık havada, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek, yazarların söyleşi yapması sağlanabilir. Gezici kütüphaneler var, bazı yazarlar ile birlikte hareket ederek, kent meydanlarında söyleşi düzenlenebilir. Bunların yapılmasıyla yazar ile okuyucunun irtibatı da sağlanmış olacaktır."