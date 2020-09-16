Son dakika haberleri | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Son dakika haberi... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 29 milyon 928 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 942 bine, iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 686 bine ulaştı.

Son dakika haberleri | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 29 milyon 928 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 942 bine, iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 686 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 789 bine, Hindistan'da 5 milyon 20 bine, Brezilya'da 4 milyon 384 bine, Rusya'da 1 milyon 79 bine çıktı.

ABD'de federal hükümetin, Kovid-19 aşısını yıl sonundan itibaren tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunmak için kapsamlı bir plan hazırladığı belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandığında, kendisi ve ailesinin aşı olmak için tereddüt etmeyeceğini açıkladı.

İspanya'da ortaokul ve lise öğrencileri, "Kovid-19'a karşı kaliteli, güvenli ve yüz yüze eğitim" talebiyle ülke genelinde 3 günlük ders bırakma eylemi başlattı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinanın ülke için mali açıdan felaket olacağını söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Akdeniz'de yaşanan hareketlilik nedeniyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yarın gerçekleştireceği seyahati, beraberindeki heyette yer alan bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle iptal etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgının korkunç bir dönüm noktasına ulaştığına dikkati çekerek, "Salgın kontrolden çıkmaya devam ediyor ve virüs bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük küresel güvenlik tehdidi." dedi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik görünümün salgın nedeniyle son derece belirsiz kalmaya devam ettiğini belirterek, haziranda yüzde 6 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini yüzde 4,5'e düşürdü.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın vaka sayılarındaki artış nedeniyle 3 haftalığına ibadete kapatılması kararını iptal etti.

İngiltere merkezli bir sağlık araştırmaları kuruluşu, Suriye'nin başkenti Şam'daki vakaların yüzde 98,75'inin sayılmadığını iddia etti.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam, salgın nedeniyle 1 Nisan'da ara verdiği uluslararası ticari uçuşları kısmen yeniden başlatacağını duyurdu.

Gine'de salgın nedeniyle ilan edilen sağlık alanındaki acil durumun 1 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, vakalarda büyük bir artış görülürse sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edilebileceğini açıkladı.

İsrail'de son 24 saatte 5 bin 523 kişide virüs tespit edildi, böylece salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Endonezya'da 3 bin 963 yeni vakayla şu ana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken, Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Endonezya'nın gelecekteki potansiyel Kovid-19 aşısına erişim ve mali yardımlara ilişkin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile iş birliği imzaladığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kazakistan'da geliştirilen ikinci Kovid-19 aşı adayının başvurusunu kayıt altına aldı.

Avustralya Federal Hükümeti, yurt dışında mahsur kalan Avusturyalıların ülkeye daha çabuk dönebilmeleri için eyalet ve bölge yönetimlerine yaptığı çağrıda, otel karantina kapasitelerini yüzde 50 oranında artırmalarını istedi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, ikinci dalganın başlamasıyla ertelenen acil olmayan ameliyatların bölgesel Victoria'da bugünden, Melbourne kentindeyse 28 Eylül'den itibaren yeniden başlayacağını dile getirdi.

Güney Afrika'da piskoposlar, hükümetin Kovid-19 ihalelerinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Sessiz Performans gösterisi düzenledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel imalat sektörünün salgının neden olduğu krizin en kötüsünü geride bıraktığını ve sektörün toparlanmaya hazır olduğunu bildirdi.

Hindistan, Brezilya, İspanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 21:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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