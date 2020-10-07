Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

07.10.2020 21:17
Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Son dakika haber: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 36 milyon 255 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 57 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 27 milyon 296 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 36 milyon 255 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 57 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 27 milyon 296 bini aştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 741 bin, Hindistan'da 6 milyon 829 bin, Brezilya'da 4 milyon 978 bin, Rusya'da 1 milyon 248 bini geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi masrafının 100 bin doların üstünde tutabileceği kaydedilirken, en zengin Amerikalıların, Kovid-19 krizinde kaybettiği servetlerinin çoğunu 5 ayda geri kazandığı açıklandı.

Dünya Bankasının yeni raporu, salgının 2021'e kadar 150 milyona yakın insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebileceğini ortaya koydu.

Belçika'da vakaların özellikle başkent Brüksel'de artması üzerine salgınla mücadele tedbirlerini sıkılaştırma kararı alındı. Brüksel bölgesinin yerel hükümeti, yarından itibaren barların en az 1 ay boyunca kapatılacağını açıkladı.

İtalya'da Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin (OHAL) 31 Ocak 2021'e kadar uzatılmasını kabul etti.

İsrail'de salgınla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan karantinanın ardından ülkedeki testlerde pozitif çıkma oranında düşüş gözleniyor.

Gelişmiş ülkelerin vatandaşlarında Çin'e yönelik güvensizliğin salgın nedeniyle son 1 yılda arttığı bildirildi.

Kenyalılar Kovid-19'a karşı 3 gün dua edecek

Bulgaristan Bilimler Akademisinin (BAN) geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının yıl sonuna kadar hazır olacağı bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, salgının olası yeni dalgasına hazırlıklarla ilgili toplantıda, şu an günde ortalama 18 bin Kovid-19 testinin yapıldığını, mevcut şartlarda salgınla ilgili durumu tam anlamak için test sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Salgını kontrol altına almak için Sri Lanka'nın başkenti Colombo'nun iki banliyösünde sokağa çıkma yasağını uygulamaya koyan hükümet okulları ve üniversiteleri kapattı, toplu taşıma araçlarına kısıtlamalar getirdi.

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi Genel Başkanı Abir Musa, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Tunus Parlamentosunda, 1'i parti lideri 3 milletvekili ve 5 çalışanda koronavirüs çıkması nedeniyle Mecliste filyasyon çalışması başlatıldı.

Afrika ülkesi Kenya'da halk, Kovid-19 salgınına karşı 3 gün boyunca dua edecek.

Gana'da, salgınla mücadele için 3 bin 456 sağlık personeli istihdam edilecek.

Kuzey Makedonya'da müzisyenler ve restoran sahipleri, salgının yayılmasını önlemek amacıyla hükümet tarafından getirilen yeni tedbirleri protesto ederken, ülkede 24 saatte tespit edilen 317 vaka ile koronavirüs salgının başından bu yana rekor vaka tespit edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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