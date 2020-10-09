Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

09.10.2020 20:57
Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Son dakika haberleri... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 36 milyon 954 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 69 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı 27 milyon 783 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 36 milyon 954 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 69 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı 27 milyon 783 bini geçti.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 861 bine, Hindistan'da 6 milyon 957 bine, Brezilya'da 5 milyon 35 bine, Rusya'da 1 milyon 272 bine ulaştı.

Kovid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın, cumartesi günü kamusal işlerine güvenli bir şekilde dönmesinin beklendiği açıklandı. Trump ise kendisi iyi hissettiğini belirterek, cumartesi akşamı seçimler için kritik olan Florida'da, pazar akşamı da bir diğer kritik eyalet olan Pennsylvania'da miting yapmak istediğini söyledi.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetiminde olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Fransa'da düzenlenecek Paris-Roubaix Bisiklet Yarışı, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilirken, başkent Paris'teki spor salonu sahipleri ve müdavimleri, salgın önlemleri kapsamında kapatılan spor salonlarının yeniden açılması için gösteri yaptı.

Almanya'da vaka sayılarının artış gösterdiği büyükşehirlerde, salgının yayılmasını önlemek için tedbirler sıkılaştırılacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel, vakaların söz konusu sınırı aştığı şehirlerde, sosyal mesafeye uyulması mümkün olmayan kamusal alanlarda maske takma zorunluğunun getirilmesi, restoran ve lokantaların belirli saatlerde kapatılması ve alkol satışının kısıtlanması gibi tedbirlerin alınacağını kaydetti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in Kovid-19'u atlattığı bildirildi.

Irak ve Gazze Şeridi'nde uzun bir aradan sonra cuma namazı kılındı

Irak'ın başkenti Bağdat ve Kerkük şehrinde, Kovid-19 nedeniyle kapatılan camilerin yeniden ibadete açılmasıyla yaklaşık 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğunlukta yaşadığı Novi Pazar şehrinde 25 Haziran'da ilan edilen OHAL bugün itibariyle kaldırıldı.

Sri Lanka'da, hafta başında bir konfeksiyon fabrikasında ortaya çıkan Kovid-19 salgınının ardından bar ve gece klübü gibi eğlence mekanlarıyla restoranların geçici olarak hizmete kapatılması kararı alındığı duyuruldu.

Latin Amerika kıtasının salgından Brezilya'dan sonra en çok etkilenen ikinci ülkesi Meksika, Almanya ve Güney Kore'nin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının klinik denemelerine katılacak.

Suudi Arabistan'da, salgının artması endişesiyle uzaktan eğitim süresinin güz dönemi sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, Kovid-19 nedeniyle hastanelerde oluşan aşırı yoğunluğa karşı yeni tedbirler aldıklarını açıkladı. Herirçi, bu kapsamda acil durumlar haricindeki hastaların ikinci bir duyuruya kadar hastanelere kabul edilmeyeceğini belirtti.

Başkent Tahran'da ise Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle geçen hafta getirilen kısıtlamalar 1 hafta daha uzatıldı.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir ayı aşkın süredir kapalı olan camilerin 3 Ekim'de yeniden ibadete açılmasının ardından ilk cuma namazı kılındı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiği Ürdün'de salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısı 36 milyon 954 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 69 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı 27 milyon 783 bini geçti.

Amerika Birleşik Devletleri, Olağanüstü Hal, Brezilya, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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