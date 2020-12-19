Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 76 milyon 323 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 687 bini, iyileşenlerin sayısı ise 53 milyon 537 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 17 milyon 894 bini, Hindistan'da 10 milyon 6 bini, Brezilya'da 7 milyon 163 bini ve Rusya'da 2 milyon 819 bini geçti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımına izin verilmesi için başvuru yapıldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği aşının kullanımını onayladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının salgına karşı alınan önlemleri protesto etmek için düzenlediği gösteride en az 27 kişi gözaltına alındı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede virüsün daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkılaştırılmasına ve Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurdu. Restoran ve barların kapalı olduğu başkent Londra ile İngiltere'nin doğu ve güneydoğusunda temel ürünlerin satılmadığı tüm mağazalar, spor salonları ve kuaförlerin de kapatılacağı bildirildi.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, sosyalleşmeyi ve serbest dolaşımı sınırlandırmak üzere Noel ve yılbaşı tatil dönemini kapsayan tarihlerde, ülkenin bütünüyle kırmızı bölge olacağını aktararak, "Evden sadece iş ve sağlık gereksinimleri için çıkılabilecek. Evlerde, sokağa çıkma yasağı olmayan saatlerde dışarıdan 2 kişi ağırlanabilir. Bu tedbirlerle, Noel döneminde sosyalleşmeyi azaltmayı düşündük." ifadelerini kullandı.

Conte, tatil günlerinde bölgeler ve şehirler arası seyahatin acil durumlar haricinde kısıtlanacağını, gece sokağa çıkma yasağının (22.00-05.00) süreceğini, bar, restoran ve estetik merkezlerinin kapalı kalacağını, sadece süpermarket, eczane ve kuaförlerin açık olacağını söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride salgın önlemleri protesto edildi.

Almanya'da son 24 saatte 702 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 25 bini aştı.

İsviçre'de tedavi ve sağlık alanındaki mevzuatları düzenleyen kurum Swissmedic, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına onay verdi.

Belçika'da, ikameti olmayıp ülkeye girmek isteyen kişilerden hastalığı olmadığına dair test talep edileceği açıklandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede salgında en yüksek risk seviyesini gösteren kırmızı kategorideki şehirlerin sayısının getirilen kısıtlamaların uygulanmasıyla sıfıra indiğini söyledi.

Nijerya'nın ticaret merkezi Lagos eyaletinde yeni kısıtlamalar getirildi. Yeni kısıtlamalar kapsamında, Noel kutlamaları sırasında toplu ibadet ve etkinliklerin yapılmayacağı duyuruldu. Eyalette yerel saatle 23.00-04.00'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktarılırken, gece kulüpleri gibi kapalı mekanların da açık olmayacağı kaydedildi.

Mali'de artan vaka sayıları nedeniyle 10 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, okullar ve restoranlar kapatıldı.

Malezya'da salgının 3. dalgasının etkili olmaya başladığı ekim ayından bu yana, ülke genelinde 1359 sağlık çalışanının virüse yakalandığı kaydedildi.

Kanada'da salgının, hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılan opioidlerle ilgili krizi daha da derinleştirdiği bildirildi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya, kamusal alanda maskesiz gezdiği için 3 bin 500 dolar para cezası verildi.