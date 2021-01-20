Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

20.01.2021 20:57
Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Son dakika gündem haberi: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 96 milyon 897 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 73 bini, iyileşenlerin sayısı ise 69 milyon 512 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 96 milyon 897 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 73 bini, iyileşenlerin sayısı ise 69 milyon 512 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 24 milyon 831 bini, Hindistan'da 10 milyon 607 bini, Brezilya'da 8 milyon 579 bini ve Rusya'da 3 milyon 633 bini aştı.

ABD'de Moderna ilaç firmasına ait Kovid-19 aşısı yaptıranların bazılarında şiddetli yan etkiler görülmesi üzerine California eyaletinin belirli bölgelerinde aşı çalışmaları durduruldu.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, 46. Başkan olarak göreve başlayacağı başkent Washington'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden 400 bin Amerikalıyı andı.

Almanya'da salgına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak'a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat'a kadar uzatıldı.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün etkisiyle can kayıplarında son bir aydır sürekli bir yükseliş yaşanıyor.

İtalya'nın, Avrupa'ya Kovid-19 aşısı tedarikini geçici süre azaltacağını açıklayan ABD'li ilaç firması Pfizer'a karşı yasal yollara başvurmayı değerlendirdiği bildirildi.

Hollanda'da hükümet, alınan tedbirlere rağmen vaka sayısının yeterince düşmemesi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması ve uçuş yasağının da içinde olduğu bir dizi yeni tedbir açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler, aşı temini ve dağıtımı, aşı olanlara sertifika verilmesi gibi konuları ele almak üzere video konferans yoluyla toplanacak.

Peru'da 266 sağlık çalışanı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Zimbabve'de Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Sibusiso Moyo, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hindistan'da Kovid-19'a karşı yaygın aşılama uygulaması 4'üncü günü geride bırakırken aşı yaptıranların yalnızca binde 1,8'inde yan etki görüldüğü bildirildi.

Peru'da salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 nedeniyle 266 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, ülke geneli günlük can kaybının salgının başından beri ilk kez 100'ü geçmesi sonrası, vakaların yayılmasında 30 yaş altı genç nüfusun "bilinçsizliğine" dikkati çekti.

Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu ise temmuz sonunda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında Kovid-19 aşısının ön şart koşulmayabileceğini söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de vaka sayılarının artması nedeniyle "kısmi karantina" kararı alındı.

Çin Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki aşı şirketleri CanSino, Sinopharm ve Sinovac'ın, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) başvurduğunu bildirdi.

Bali'de maske takmayanlara şınav çekme cezası uygulanıyor

İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 265'e çıkarken, İsrail Sağlık Bakan Yardımcısı Yoav Kish, vakaların düşmemesi halinde martta yapılması planlanan erken seçimlerin ileri tarihe ertelenebileceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir günde 3 bin 506 Kovid-19 vakasıyla günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Kamboçya, aşılama programı kapsamında, şubatta Çin'e ait Sinopharm firmasının Kovid-19 aşısının 300 bin dozunun ülkeye getirileceğini açıkladı.

Endonezya'nın Bali Adası'nda polis, Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere şınav çekme cezası veriyor.

Tunus Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılardan ilk partinin 50 bin doz olarak şubat sonuna kadar ülkeye geleceğini bildirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, India, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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