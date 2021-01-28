Son dakika haberleri | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

28.01.2021 21:15
Son dakika haberleri | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Son dakika haberler: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 101 milyon 700 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 191 bini, iyileşenlerin sayısı 73 milyon 526 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 101 milyon 700 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 191 bini, iyileşenlerin sayısı 73 milyon 526 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 26 milyon 194 bini, Hindistan'da 10 milyon 712 bini, Brezilya'da 9 milyon 11 bini ve Rusya'da 3 milyon 793 bini aştı.

Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü, gelecek 4 hafta içinde salgın nedeniyle ülkede 90 bin kişinin yaşamını yitirebileceğini bildirdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) salgın nedeniyle ertelenen maçların programında değişiklik yapılacağı duyuruldu.

ABD ekonomisi salgının etkisiyle 2020'de yüzde 3,5 küçülerek 1946'dan bu yana en kötü performansını gösterdi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in salgına karşı geliştirdikleri aşının, İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkili olduğu bildirildi.

Fransa'da iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Ulusal Mecliste salgının yol açtığı sorunların yönetimine ilişkin kurulan komisyonu feshetti.

Salgının ekonomideki olumsuz etkilerini en güçlü yaşayan ülkelerden biri olan İspanya'da 2020 yılında 527 bin 900 kişinin işinden olduğu ve işsizlik oranının yüzde 16,13'e yükseldiği bildirildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletinde atık sulardan alınan örneklerde Kovid-19'un bir türünün tespit edildiği bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının 18-65 yaşa uygulanmasını tavsiye etti.

Son 5 yıldır dünyada en çok satan marka olma unvanını elinde bulunduran Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), Kovid-19 krizinde bu unvanını Toyota'ya kaptırdı.

Avrupa'da Kovid-19 aşısı savaşları yaşanıyor

Avrupa'da İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında Kovid-19 aşı savaşları başlarken, bu durumun salgına karşı ortak mücadeleyi etkilemesinden korkuluyor. Sorun, AstraZeneca'nın AB'ye daha önce belirlenen dozdan daha azını vereceğini açıklamasıyla başladı.

AB ile ilaç şirketi AstraZeneca arasındaki tedarik anlaşmazlığının ardından şirketin Kovid-19 aşısının üretim sürecinde yer alan Belçika'daki bir fabrikada denetim yapıldı.

Öte yandan, AB, Kovid-19 aşı tedarikinde yaşanan sorunları aşmak için üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3'üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutacak.

AstraZeneca'nın ise Japonya'ya teslim edeceği Kovid-19 aşılarının yüzde 75'ini bu ülkede üretmeyi planladığı bildirildi.

Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere Çin'e gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin karantinadan çıktığı açıklandı.

DSÖ yetkilileri, salgını hafife alan ve aşıya tereddütle yaklaşan Tanzanya yönetimine, kitlesel aşılama yapma çağrısında bulundu.

Uganda'da Kovid-19'a karşı üretilen ilacın klinik denemelerine başlandığını bildirildi.

Senegal'de Kovid-19'un İngiltere'de görülen türüne rastlandığı bildirildi.

Sri Lanka'da ilk aşılamalar başlayacak

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 1 milyon doz Kovid-19 aşısının 1 Şubat'ta ülkede olacağını duyurdu. Hindistan Serum Enstitüsünün ürettiği AstraZeneca aşılarının 1 Şubat'ta ülkede olacağını kaydeden Mkhize, yıl sonuna kadar sürü bağışıklığına ulaşabilmek için toplumun tüm kesimleriyle ortak çalışacaklarını söyledi.

Brezilya'nın eski çevre bakanları, ülkenin Amazon Bölgesi'nde tehlikeli boyutlara ulaşan salgınla başa çıkmak için Avrupalı liderlerden yardım istedi.

Hindistan'ın ilk etapta 500 bin doz Kovid-19 aşısı bağışladığı Sri Lanka'da ilk aşılamalar başlayacak.

Tacikistan ise salgına karşı aşılama sürecini yılın ortalarında başlatmayı planlıyor.

Kazakistan'da da Kovid-19'a karşı toplu aşılama süreci 1 Şubat'ta başlatılacak.

Filipinler Gıda ve İlaç İdaresi Başkanı Rolando Enrique Domingo, AstraZeneca Kovid-19 aşısının acil kullanımının onaylandığını duyurdu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah Kovid-19 aşısının dünya çapında adil ve etkin şekilde dağıtılması çağrısında bulundu.

Afrika'da Kovid-19 ile mücadelede 400 milyon doz aşı satın alındığı bildirildi.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, salgın sebebiyle "seyircisiz turnuva" dahil tüm opsiyonların değerlendirildiğini söyledi.

Kamboçya'daki bir mağarada yaşayan yarasaların, Kovid-19'a neden olan virüsle neredeyse aynı patojeni taşıdığı keşfedildi.

Mısır ve Kuveyt, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi yardım gönderdi.

Avrupa Birliği, İngiltere, India, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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