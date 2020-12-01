Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek'İin Twitter paylaşımı ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Böcek, paylaştığı videoda "Hayatımın en samimi, en anlamlı 'Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum. Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız" dedi.