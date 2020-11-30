Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Polis ekiplerinin toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde HES kodu sorgulaması yapması - Karabük

Karabük Valiliği, yaptığı açıklama ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kolluk kuvvetleri eliyle sürekli denetimlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, kuralları ihlal edenlere idari cezalar ve hakların yasal işlemlerin yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür edildi.

Öte yandan polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışları ile belirli geçiş güzergahlarında özellikle toplu taşıma araçlarını durdurarak HES kodu sorgulaması yapıyor.

Karabük ve Safranbolu belediyelerine bağlı temizlik ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı caddeleri, pazar yerlerini, halk otobüslerini ve çocuk parklarını sürekli dezenfekte ediyor.