Mersin'in merkez Mezitli ile Anamur ve Silifke ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Boz'un katıldığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetim gerçekleştirilen mekanlarda çalışanlar ve müşterilerle sohbet eden Erdoğdu ve Tarhan, maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ve zabıta ekipleri de vatandaşlara broşür dağıttı.