Son dakika haberleri: Kovid-19 tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri bakımdan geçiriliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kovid-19 tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri bakımdan geçiriliyor

Son dakika haberi: Bağlar Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çöp konteynerlerinde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Bağlar Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çöp konteynerlerinde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

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Temizlik Müdürlüğüne bağlı ekipler, virüse karşı konteynerleri düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Ekipler, çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve temizliğini yapıyor.

Bakım ve onarımı yapılan, dezenfekte edilen konteynerler yeniden vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Belediye ekiplerinin koronavirüs ile mücadelede rehavet içerisinde olmadığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, halkın sağlığı için kritik önemde olan temizlik konusunda titiz davrandıklarını söyledi.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın kullandığı çöp konteynerlerini düzenli olarak bakım ve onarımdan geçirip dezenfekte ediyoruz. Mücadelemiz ilk günkü heyecan ve gayretle devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz çöp konteynerlerine zarar verilmemesi, hassas davranılması, yere çöp ve maske atılmaması. Bağlar bizim evimiz. O halde evimizi ve sağlığımızı hep beraber koruyalım. Temizlik konusunu vatandaşlık görevi olarak yerine getirelim, ilçemize sahip çıkalım. Bu konuda aziz hemşehrilerimizin sağduyusuna güveniyoruz."

Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kovid-19 tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri bakımdan geçiriliyor - Son Dakika
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