Son dakika haberleri... Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim - Son Dakika

Polis ve zabıta ekiplerince denetim yapılması

Vatandaşların uıyarılması Eskişehir'de İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Eskişehir Valiliğince oluşturulan ekipler merkez Od unpazarı ve Tepebaşı ilçeleri ile kentteki kafe ve lokantalarda, çeşitli iş yerlerinde, semt pazarları ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenler, polis ve zabıta ekiplerince ikaz edildi.