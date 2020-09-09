Son dakika haberleri... Kovid-19 tedbirlerine dikkat ediliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kovid-19 tedbirlerine dikkat ediliyor

Son dakika haberi... Afyonkarahisar ve Karaman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine genellikle uyuyor.

Afyonkarahisar ve Karaman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine genellikle uyuyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktalarında belirli periyotlarda şehir içi trafiğinde faaliyet gösteren halk otobüsleri ve minibüslerde denetimlerini sürdürüyor.

Kent merkezinin en işlek caddeleri ve sokaklarında vatandaşlar, maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösteriyor.

Afyonkarahisarlı tatlıcı Barış Ülger, " Türkiye'de bayramdan sonra kimse kurallara doğru dürüst uymadı. Düğün, kafeterya ve eğlence merkezlerinde kurallara riayet edilmedi. Hal böyle olunca da ülkemizde vakalar yeniden artmaya başladı. Şimdi de yeninden yasaklar başlayacak gibi. Kentimizde son günlerde maske ve sosyal mesafeye ciddi oranda dikkat ediliyor. İnşallah, kurallara uyarsak hep birlikte bu hastalığı yeneceğiz." dedi.

İsmail Kızılçay da Kovid-19 tedbirleri konusunda devletin gerekli adımları attığını belirterek, "Son günlerde Afyonkarahisar'da maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaya çalışılıyor. Ama geçtiğimiz bayramlar ve düğünlerde bu kurallara çok dikkat edilmedi. İnşallah, vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesiyle bu hastalığın üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaman'da Kovid-19 denetimleri

Karaman'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son haftada günlük hasta sayısı en çok artan iller arasında Karaman'ı da göstermesinin ardından, kentte denetimler sıkılaştırıldı.

Maske takmanın zorunlu, dondurma ve kuruyemiş yemenin, sigara içmenin yasak olduğu bölgelerde polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Kentin işlek caddelerinden İsmet Paşa, 1. ve 2. İstasyon caddelerinde polis ve bekçiler, vatandaşların ateşini ölçerek, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Maske takmayan ve kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor.

Son dakika haberleri... Kovid-19 tedbirlerine dikkat ediliyor

Türkiye, Karaman, Polis, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 15:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kovid-19 tedbirlerine dikkat ediliyor - Son Dakika

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