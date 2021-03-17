Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 56, Irak'ta 33 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 56 kişinin daha vefat ettiği, 9 bin 535 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 733 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 553'e, vaka sayısının da 504 bin 915'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 412 bin 387 olduğu ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 663 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 591 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 13 bin 860'a, vaka sayısının 774 bin 15'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 698 bin 775'e ulaştığı bildirildi.