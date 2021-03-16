Son dakika haberleri: Kovid-19 Ürdün'de 82, Tunus'ta 15 can daha aldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 82, Tunus'ta 15 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 82 kişinin daha vefat ettiği, 9 bin 417 vaka tespit edildiği, 5 bin 124 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 5 bin 428'e, vaka sayısının 486 bin 470'e yükseldiği, 401 bin 319 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Vaka sayısının, ülkede salgının başladığı tarihten bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu açıklandı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 290 kişinin enfekte olduğu, 1480 kişinin iyileştiği bildirildi.

Toplam can kaybının 8 bin 404'e, vaka sayısının 242 bin 124'e çıktığı, 209 bin 166 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.