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Son dakika haberleri! Kovid-19 vakalarının hızla yükseldiği New York'ta ücretsiz test kiti dağıtıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kovid-19 vakalarının hızla yükseldiği New York'ta ücretsiz test kiti dağıtıldı

24.12.2021 00:15
Son dakika haberleri! Kovid-19 vakalarının hızla yükseldiği New York'ta ücretsiz test kiti dağıtıldı

Bir son dakika haberine göre NEW New York'ta Kovid-19 vakalarındaki artışın hızlanması üzerine yetkililer test kiti dağıttı.

NEW New York'ta Kovid-19 vakalarındaki artışın hızlanması üzerine yetkililer test kiti dağıttı. Ücretsiz kitleri almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

New York Belediyesi yetkilileri, Kovid-19'un yeni varyantı Omicron'un hızla yayılmasına karşı şehrin farklı noktalarında, insanların evde kendi başına kullanabileceği test kitlerini ücretsiz dağıttı.

New York şehir merkezine bağlı Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn ve Staten Island bölgelerinde belediyeye ait arabalarla dağıtılan test kitlerine ilgi büyük oldu.

Yetkililer bu yolla, New York'ta son günlerde Kovid-19 test merkezlerinde oluşan uzun kuyrukların ve laboratuvarlardaki personel eksikliği sorununun üstesinden gelmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Eyaletin haftalık verilerine göre, New York şehrinde Kovid-19 günlük pozitif vakaları bir hafta içinde yüzde 220'den fazla artarken salı günü sona eren yedi günlük dönemde şehirdeki pozitif vaka sayısı 89 bine yükseldi.

Aynı haftalık rapora göre New York hastanelerinde Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar yüzde 18 artarak 4 bin 452'ye ulaştı.

Geçen yıl ABD'de Kovid-19 aşılarının uygulanmaya başladığı haftaya denk gelen dönemde koronavirüs kaynaklı hastaneye yatışlar 6 bin civarındaydı.

New York, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kovid-19 vakalarının hızla yükseldiği New York'ta ücretsiz test kiti dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kovid-19 vakalarının hızla yükseldiği New York'ta ücretsiz test kiti dağıtıldı - Son Dakika
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