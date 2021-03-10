Son dakika haberleri... Köyceğiz'de sahte sertifika şebekesine operasyon - Son Dakika

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Köyceğiz ilçesinde sahte sertifika hazırlayarak haksız kazanç elde eden şebeke, düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz ilçesinde dubleks bir evde sözde farklı alanlarda eğitim düzenleyerek kursiyerlere sahte sertifika ve ustalık belgesi düzenlendiği, resmi belgede sahtecilik-dolandırıcılık suçlarının gerçekleştiği bilgisi alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir işyeri, 2 adet ikamet ve 2 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, kantin işletmeciliği, bilgisayar programcılığı, emlak danışmanlığı, aşçılık, çocuk gelişimi, müteahhitlik, halkla ilişkiler, sigortacılık, oto alım satım ve ilişki ve evlilik danışmanlığı eğitimi adı altında çok sayıda sahte sertifika düzenledikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin işyeri, ikamet ve araçlarda yapılan aramada, 81 adet sahte sertifika, 15 adet telefon, 4 adet laptop, 2 adet tablet, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 48 adet fişek, 1 adet takoz olarak tabir edilen araç takip cihazı, 2 adet fotoğraf makinesi ve çok sayıda dijital materyal ve döküman ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan 8 kişiden ikisi işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA