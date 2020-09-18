Son dakika haberleri! Köye güneş panelli içme suyu deposu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Köye güneş panelli içme suyu deposu

Gelen son dakika haberine göre Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılı yatırım programı çerçevesinde projeler bitirilerek hayata geçiriliyor.

Son dakika haberleri! Köye güneş panelli içme suyu deposu, System.String[]

Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılı yatırım programı çerçevesinde projeler bitirilerek hayata geçiriliyor.

Amasya'nın Taşova ilçesi Çılgındır köyü 2020 KÖYDES Programı kapsamında; içme suyu isale hattı, terfi binası ve 40 adet güneş paneli konularak gerçekleştirilen proje tamamlanarak hizmete açıldı.

Yapımı daha önceden İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen içme suyu deposu sıhhi hale getirilerek, isale hattı marifetiyle su mevcut depoya ulaştırıldı. Tamamlanan proje ile güneş panelleri sayesinde kendi elektriğini üreterek içme suyu şebeke hattına su akışı sağlanarak kendi kendine yetebilen ekolojik su sistemi oluşturulmuş oldu. İçme suyu terfii binası ve güneş panelleri dış etkenlere karşı tel örgü sistemi ile korunaklı hale getirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "Sıhhi hale getirdiğimiz içme suyu depolarımızda güneş enerji paneli sistemi kullanarak kendi enerjisini üreten içme sularını vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız" dedi. - AMASYA

Yatırım, Amasya, Taşova, Sıhhi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri! Köye güneş panelli içme suyu deposu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih, evinde Schalke 04'ü 8-0 mağlup etti İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Maske takmayan vatandaş ceza yiyince Almanya'yı örnek gösterip polise tepki gösterdi Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor
Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya tedbir önerisi: Vakaları bize bildirin, toplu taşıma kullanmalarını engelleyelim Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya tedbir önerisi: Vakaları bize bildirin, toplu taşıma kullanmalarını engelleyelim         
00:42
Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı         
23:19
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Maske takmayan vatandaş ceza yiyince Almanya'yı örnek gösterip polise tepki gösterdi Maske takmayan vatandaş ceza yiyince Almanya'yı örnek gösterip polise tepki gösterdi         
15:09
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak         
12:31
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Hortum ve sopayla döverek öldürdüğü hamile eşi, son nefesinde helallik istemiş Hortum ve sopayla döverek öldürdüğü hamile eşi, son nefesinde helallik istemiş         
09:19
Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 02:02:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Köye güneş panelli içme suyu deposu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei