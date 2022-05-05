Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir iş insanı ilçe hastanesine ambulans hediye etti.

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, İlçe Hastanesine hayırsever iş insanı Ferudun Akpınar tarafından tam donanımlı ambulans hediye edildiğini söyledi.

Duyarlı ve örnek davranışından dolayı Akpınar'a teşekkür eden Epsileli, "Hemşehrimiz Ferudun Akpınar, ilçe hastanemize tam donanımlı ambulans bağışladı. Desteklerinden dolayı iş insanımıza teşekkür eder, iş hayatında başarılarının devamını dileriz." dedi.