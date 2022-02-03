Üye Girişi
Koyunu kurtarmak isteyen çobanın feci ölümü - Son Dakika

Koyunu kurtarmak isteyen çobanın feci ölümü

03.02.2022 15:24

Koyunu kurtarmak isteyen çobanın feci ölümü Adana'daki Anavarza Antik Kentindeki kayalıklarda mahsur kalan kuzuyu kurtarmak isteyen çoban, 260 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan koyunu kurtarmak isteyen çoban, 260 metre...

Koyunu kurtarmak isteyen çobanın feci ölümü

Adana'daki Anavarza Antik Kentindeki kayalıklarda mahsur kalan kuzuyu kurtarmak isteyen çoban, 260 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan koyunu kurtarmak isteyen çoban, 260 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesinde bulunan Anavarza Antik Kentinde çobanlık yapan Mehmet Emir (58), kayalıklarda mahsur kalan koyunlardan birini kurtarmak isterken dengesini kaybederek 260 metrelik uçuruma düştü. Çoban, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Antik kentin bekçisi Yücel Dilci, Anavarza'da bulunan kral sarayının bulunduğu bölümün çok tehlikeli olduğunu belirterek, ziyaretçilerin bu bölge haricindeki güvenli alanlarda tarihi kenti gezebileceklerini söyledi.

Dilci, bölgenin sarp kayalıklardan oluştuğunu ve 40 yıl önce de bir Amerikalı askerin düşerek hayatını kaybettiğini anlattı.

Koyunu kurtarmak isteyen çobanın feci ölümü
Koyunu kurtarmak isteyen çobanın feci ölümü
Koyunu kurtarmak isteyen çobanın feci ölümü
Koyunu kurtarmak isteyen çobanın feci ölümü

YORUMLAR
500

Mehmet Emir, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koyunu kurtarmak isteyen çobanın feci ölümü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olan Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:38:11. #1.13#
SON DAKİKA: Koyunu kurtarmak isteyen çobanın feci ölümü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement