Ali Kesiği boyunca koşuya devam eden sporcular, 10 kilometrelik parkuru sıcak havaya rağmen başladıkları noktada bitirdi.

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FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu