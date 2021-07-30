Gece boyu ekiplerin karadan müdahalesi sürerken günün ilk ışıklarında yangına söndürme helikopteriyle de müdahale ediliyor.

Adana 'nın Kozan ilçesinde 3. gününde devam eden ve karadan söndürme çalışmaları süren orman yangınına havadan da müdahale yeniden başladı.

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