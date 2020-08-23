Son dakika haberleri! Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı (5) - Son Dakika

EVLER TAHLİYE EDİLDİ, MEZARLIK VE CAMİ YANMAKTAN KURTARILDI

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangını nedeniyle çevre mahallelerdeki evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri yangın bölgesini giriş ve çıkışlara kapattı. Bazı vatandaş, alevlerin etrafını sardığı mahallelerde mahsur kaldı. Bir mezarlık ve bir cami de itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin çabasıyla yanmaktan son anda kurtarıldı.