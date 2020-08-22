ADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti,1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Demirel (32) yönetimindeki 80 KC 934 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. kazada sürücü Demirel yaralandı, yanındaki Songül Özkan (46) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Fatih Demirel'i yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Demirel'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Songül Özkan ise, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.