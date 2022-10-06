Son dakika haberleri... Kozan'da polisten huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kozan'da polisten huzur ve güven uygulaması

06.10.2022 13:10
Son dakika haberleri... Kozan'da polisten huzur ve güven uygulaması

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven uygulamasında 860 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yaptı.

Uygulamada 296 aracı kontrol eden polis, eksikliklerinden dolayı 18 araca 25 bin 226 lira para cezası uyguladı, 5 aracı trafikten men etti.

Denetimde, 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kozan'da polisten huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

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