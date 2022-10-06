Uygulamada 296 aracı kontrol eden polis, eksikliklerinden dolayı 18 araca 25 bin 226 lira para cezası uyguladı, 5 aracı trafikten men etti.

Adana 'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Kozan'da polisten huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

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