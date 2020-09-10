Son dakika haberleri! Kozan'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Bağtepe Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Bağtepe Mahallesinde 2 şahsın ev ve bahçelerinde yapılan aramada toplam 2 bin 80 kök kenevir bitkisi, 23 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:57 - Kaynak: İHA
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