Adana'nın Kozan ilçesi ile Mersin'in Silifke ve Tarsus ilçelerinde sağlık çalışanları, doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.
Kozan Devlet Hastanesi'nde görevli çalışanlar, meslektaşları Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı sırada öldürülmesine tepki için hastane önünde toplandı.
Mersin'de de Silifke Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hastane önünde basın açıklaması yaptı.
Grup adına konuşan uzman doktor Can Dinçer, acılarının büyük olduğunu belirterek, üzüntü ve öfke yaşadıklarını söyledi.
Tarsus Devlet Hastanesi ve bir özel hastanenin çalışanları da düzenledikleri basın açıklamalarında Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Kozan, Tarsus ve Silifke'de sağlıkçılardan Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika