Tarsus Devlet Hastanesi ve bir özel hastanenin çalışanları da düzenledikleri basın açıklamalarında Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi.

Kozan Devlet Hastanesi 'nde görevli çalışanlar, meslektaşları Karakaya'nın Konya 'da görev yaptığı sırada öldürülmesine tepki için hastane önünde toplandı.

Kaynak: AA

Ekrem Karakaya, Mersin, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Kozan, Tarsus ve Silifke'de sağlıkçılardan Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.