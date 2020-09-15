ANKARA KPDK, koronavirüs gündemiyle toplandı - Son Dakika

KPDK, koronavirüs gündemiyle toplandı

KAMU Personeli Danışma Kurulu (KPDK), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başkanlığında 'Covid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi' gündemiyle toplandı.

Bakan Selçuk'un başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları yer aldı. Toplantıda, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi konuları ele alındı. Pandemi sürecinde tedbirlere uygun olarak gerçekleşen toplantıda sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni oluşturularak, temizlik ve maske kurallarına göre önlemler alındı. Toplantı basın mensuplarının görüntü almasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti.