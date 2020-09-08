Son dakika haberleri: Kral Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü - Son Dakika

Suudi Arabistan Kralı Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefonda görüştü. Görüşmede her yıl düzenlenen ve gelişmiş ekonomilere sahip olan ülkelerin katıldığı G20 zirvesi ele alındı. Kral Salman, G20 zirvesi ışığında Suudi Arabistan'ın küresel ekonomiyi, sağlık sistemini ve koronavirüs pandemisi kapsamında verilen çaba öne sürdü. Fransa Cumhurbaşkanı ise, Suudi Arabistan'ın G20 ekonomi zirvesi sırasında gösterdiği çabaların yanı sıra Fransa ve Suudi Arabistan arasında var olan ilişkileri övdü.

Kral Salman ve Emmanuel Macron yaptığı aynı telefon görüşmede ikili ilişkilerin geliştirme yollarını ve bölgedeki son gelişmeleri da gözden geçirdiler. - RİYAD