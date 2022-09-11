2. Elizabeth'in cenazesi için Antalya ve Isparta'daki çiçekçilerden büyük kazanç! En az 1,5 milyon dal karanfil İngiltere'ye gönderilecek - Son Dakika
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2. Elizabeth'in cenazesi için Antalya ve Isparta'daki çiçekçilerden büyük kazanç! En az 1,5 milyon dal karanfil İngiltere'ye gönderilecek

11.09.2022 10:45

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yas ve cenaze programında kullanılmak üzere Antalya ve Isparta'dan çiçek talebi yüzde 90 oraınında yükseldi. Cenaze için toplamda en az 1,5 milyon dalı bulacak karanfil sevkiyatı başladı. Firmalar, tır yerine daha hızlı olan uçak kargoya döndü ve İngiltere ihracatta ilk sıraya aldı. Günlük çalışma saatleri 2'şer saat, işçi sayıları da yüzde 50 artırıldı. İşte detaylar...

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölümü sonrası Antalya ve Isparta'daki kesme çiçek sektöründe büyük bir hareketlilik başladı. Kraliçe Elizabeth'in 8 Eylül'de vefat etmesi sonrasında Kraliyet ailesince yas ve cenaze töreni için 10 günlük bir program hazırlandı. Bu kapsamda, özellikle de cenaze töreni için İngiltere'den Antalya'ya yapılan kesme çiçek talebinde yüzde 80-90'a varan bir talep artışı yaşanıyor.

Kesme çiçek üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Antalya'da, kasım- haziran aylarında hasat gerçekleşiyor. Haziran- kasım ayları arasındaki dönemde ise yayla bölgesi olarak nitelendirilen Isparta'daki üretimlerle 12 aylık kesintisiz üretim sürecindeki bu boşluk dolduruluyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümü de Isparta bölgesindeki yayla üretiminin son dönemine denk geldi.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Antalya ve Isparta'da karanfil mesaisi! Çalışma saatleri ve işçi sayıları artırıldı

İNGİLİZ TALEPLERİ İLK SIRADA

Antalya'daki seralardaki hasat dönemi kasım ayında başlayacağı için şu an İngiltere'den yüksek talep olmasına rağmen, ürün yetersizliği nedeniyle firmalar siparişlere yetişemiyor. Bu dönemde İngiltere'ye olan kesme çiçek ihracatını 7-8 gün süren yolculukta TIR'larla gerçekleştiren sektör, Kraliçe'nin ölümüyle nakliyatlarını uçaklarla günlük olarak göndermeye başladı. Firmalar işçi sayıları ve mesai saatlerini artırırken, kesme çiçek ihracatında öncelik olarak İngiltere'yi ilk sıra aldı.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Antalya ve Isparta'da karanfil mesaisi! Çalışma saatleri ve işçi sayıları artırıldı

ÖLÜM HABERİNİN ARDINDAN SİPARİŞ YAĞDI

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclisi ile Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri Meslek Komitesi üyesi Selçuk Çelebi, 8 Eylül akşamı Kraliçe'nin ölüm haberiyle İngiltere'deki müşterilerinden ekstra çiçek siparişleri almaya başladıklarını söyledi. Çelebi, Ülkede gerçekleşecek olan ulusal yas ve cenaze programının 10 gün süreceği belirtiliyor. Ancak içinde bulunduğumuz dönem Antalya'da kesme çiçek üretimi yok, Isparta'da yayla üretiminin de azaldığı bir dönem geldi dedi.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Antalya ve Isparta'da karanfil mesaisi! Çalışma saatleri ve işçi sayıları artırıldı

TIR YERİNE UÇAKLA SEVKİYAT

Normal haftalık sözleşmelerinin olduğu çiçek sevkiyatlarını yapmakta zorlanırken, sevkiyat programına yeni gelen siparişlerle kesme çiçek sektöründe İngiltere'nin ilk sıraya alındığını anlatan Selçuk Çelebi, Cenazeden dolayı bu hafta itibarıyla TIR'la sevk edeceğimiz ürünlerimizi uçak sevkiyatına dönüştürdük. TIR'la 7-8 gün sürerken, uçakla ertesi gün ellerinde oluyor diye konuştu.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Antalya ve Isparta'da karanfil mesaisi! Çalışma saatleri ve işçi sayıları artırıldı

"HER RENKTEKİ KARANFİLİ GÖNDERİYORUZ"

Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle kesme çiçek siparişlerinde yüzde 80-90'lık bir artış olduğunu ifade eden Çelebi, Ancak bu dönem üretim boşluğumuzdan dolayı bu sipariş artışının yüzde 40-50'sini karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda üretimi olan tür ise karanfil, her renkteki karanfili de gönderiyoruz. 10 günlük program dışında yaklaşık 1 ay boyunca bu hareketliliğin de sürmesini bekliyoruz dedi. Antalya ve Isparta'daki kesme çiçek üreticilerinin İngiltere'ye direkt ihracatının yanı sıra Hollanda'ya da ciddi miktarda çiçek gönderdiklerini kaydeden Çelebi, bu kapsamda Hollanda'daki müşterilerinin de cenazeden dolayı ellerindeki Türk çiçeklerini İngiltere'ye gönderdiklerini söyledi.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Antalya ve Isparta'da karanfil mesaisi! Çalışma saatleri ve işçi sayıları artırıldı

MESAİ VE İŞÇİ SAYILARI ARTIRILDI

Çiçek firmasında kalite kontrol ve depo sorumlusu ziraat mühendisi Rabia Yıldırım, yayla bölgesindeki üretimin az olduğu dönem olması nedeniyle normalde günlük 8 saat şeklinde bir çalışma programı uygularken, Kraliçenin ölümü üzerine hem mesai saatleri hem de işçi sayılarını artırmak durumunda kaldıklarını söyledi. Yıldırım, bu süreçte her gün günlük 2'şer saat mesai ve 11- 18 Eylül Pazar günleri de çalışma kararı aldıklarını dile getirdi. Yıldırım, 30 olan işçi kapasitesinin de 45 kişiye çıkartıldığını kaydetti. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz ise yayla olarak ifade edilen Isparta'nın haziran- kasım ayları arasında, Antalya'nın sıcak olduğu yaz dönemindeki açığını kapattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Üretim periyodumuzun da 12 ay boyunca yapılmasını sağlıyoruz. Isparta'daki üretim alanlarının büyük bölümünü Antalyalı üreticiler oluşturuyor. Isparta'da 2 bin dekar alanda toplamda 250 milyon dallık bir üretim kapasitesi mevcut. Normalde bu dönemde İngiltere pazarına haftalık 600- 700 bin dal çiçek gönderirken, Kraliçe Elibazeth'in ölümüyle birlikte bu rakamın cenaze töreni döneminde en az 1,5 milyon dal olacağını tahmin ediyoruz. İngiltere'den taleplerde ciddi bir artış var. Şu anda yayladaki üretimde karanfil ağırlıklı üretimiz mevcut. Cenaze ve yas programının ardından da belli bir süre daha bu hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz."

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Kaynak: DHA

Isparta, Antalya, England, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2. Elizabeth'in cenazesi için Antalya ve Isparta'daki çiçekçilerden büyük kazanç! En az 1,5 milyon dal karanfil İngiltere'ye gönderilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2. Elizabeth'in cenazesi için Antalya ve Isparta'daki çiçekçilerden büyük kazanç! En az 1,5 milyon dal karanfil İngiltere'ye gönderilecek - Son Dakika
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