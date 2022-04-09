Son dakika haberleri... Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 52'ye yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 52'ye yükseldi

09.04.2022 00:07
Son dakika haberleri... Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 52'ye yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin valiliği, Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda can kaybının 52'ye yükseldiğini duyurdu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin valiliği, Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda can kaybının 52'ye yükseldiğini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 45. güne girildi. Rusya sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün tüm dünya Kramatorsk'taki tren garı saldırısında ölen 5'i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor" ifadelerini kullandı.

Donetsk Valisi Kyrylenko daha önce yaptığı açıklamada tren istasyonuna yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğunu bildirmişti. - KİEV

Son dakika haberleri... Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 52'ye yükseldi

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Rusya'dan sivillerin bulunduğu tren garı saldırısıyla ilgili açıklama geldi: Saldırıyı Ukrayna gerçekleştirdi Rusya'dan sivillerin bulunduğu tren garı saldırısıyla ilgili açıklama geldi: Saldırıyı Ukrayna gerçekleştirdi Rusya: Uluslararası toplum Kramatorsk saldırısını objektif değerlendirmeli Rusya: Uluslararası toplum Kramatorsk saldırısını objektif değerlendirmeli

Kramatorsk, Ukrayna, Donetsk, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 52'ye yükseldi - Son Dakika


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