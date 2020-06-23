Son dakika haberleri | Kreatif Düşünür Erdoğan Eroğlu: 'Markanızın imajı vizyonunuzu yukarı taşır' - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kreatif Düşünür Erdoğan Eroğlu: 'Markanızın imajı vizyonunuzu yukarı taşır'

Gelen son dakika haberlerine göre Marka imajı alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Marka Danışmanı Erdoğan Eroğlu, "Markanızın imajı vizyonunuzu yukarı taşır" dedi.

Marka imajı alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Marka Danışmanı Erdoğan Eroğlu, "Markanızın imajı vizyonunuzu yukarı taşır" dedi.

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Eroğlu, "Bir işletme, ürün veya birey marka olmak istiyorsa, önce vizyonunu anlatan bir imaja sahip olmalıdır. Temel değerlerini yansıtan tasarım çizgisine sahip olduğunda, markalaşma sürecinde önemli bir meseleyi çözüme kavuşturmuş olur. Vizyonunuzu yansıtan ve temel değerlerinizi konuşturan bir marka imajına sahip olduğunuzda, vizyonunuzu yukarı taşımış olursunuz. Böylece anlatmak istediklerinizi kabul edilebilir bir biçimde hedef kitlenizin algısında konumlandırabilirsiniz. Unutmayalım ki algıyı yönlendirmek için ilk etapta imajın doğru tasarlanması ve markanın görsel açıdan doğru konumlandırılması gerekmektedir. Böylece hedef kitleyi oluşturduğumuz atmosfere dahil eder ve marka imajımızın konuşulmasını sağlarız. Markanızın imajı, markalaşma sürecinde ve marka kişiliğinin yansımasında kritik bir rol üstlenir.


Marka imajının konuşturulması sürecinde, marka kültürünü etkileyici kılacak atmosferin oluşturulması da önemli bir rol oynar. İmajın tasarlanması sürecinde marka davranışı ve karakteri de titizlikle değerlendirilmelidir. Çünkü marka karakteri ile işletmeye bir davranış kazandırmış oluyoruz ve bu davranışı markanın görünüşüyle dışa vuruyoruz. Özetlemek gerekirse; imaj, insanların zihninde kalıcıdır. Çünkü marka imajı, vizyonun ruhudur" dedi. - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Kreatif Düşünür Erdoğan Eroğlu: 'Markanızın imajı vizyonunuzu yukarı taşır' - Son Dakika Ekonomi

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