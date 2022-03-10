Kremlin Sözcüsü Peskov: "Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler" - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler"

10.03.2022 13:22
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna vatandaşlarının savaş döneminde serbest silah kullanabileceği açıklamasına ilişkin, "Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna vatandaşlarının savaş döneminde serbest silah kullanabileceği açıklamasına ilişkin, "Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Ukrayna halkı da Rus birliklerine karşı direniş gösteriyor. Bugüne kadar protesto, motolof ve çeşitli yöntemlerle Rus birliklerine karşı duran sivil halkın önünü açmak için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir kararname imzaladı. Bu kararnameye göre Ukrayna'daki siviller savaş döneminde serbest bir şekilde silah kullanabilecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bu karara tepki göstererek, "Hatırlarsanız, en başından beri Başkan Putin herkesi silahlarını bırakmaya çağırdı ve kimsenin kimseye saldırmayacağının garantisini verdi. Dolayısıyla elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa o zaman elbette ki hedef haline gelirler" dedi.

Sözcü Peskov düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki bir çocuk hastanesine Rus birlikleri tarafından yapılan saldırıyla ilgili önlem alınıp alınmayacağı sorusuna, "Ordumuzdan kesinlikle rapor alacağız. Çünkü orada neler olduğunu kimse bilmiyor" şeklinde cevap verdi.

Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'daki operasyonlar ve medyada yazılanlar ile ilgili sürekli rapor aldığını belirten Peskov, "Medyada çıkan bilgiler hazırlanıp başkana sunuluyor. Başkan düzenli olarak medya yayınlarını rapor halinde alıyor ve incelemelerde bulunuyor" dedi.

Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çekilmesinin aynı zamanda tüm mekanizmalarından çekilmesi anlamına geldiğini söyleyen Peskov, "Sonuçta Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları hakkında yorum yapmak sizde kabul edersiniz ki benim işim değil. Ancak doğal olarak Avrupa Konseyi'nden çekilmek gerekliliktir" dedi.

Gazetecilerin Rusya'nın kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dahil tüm mekanizmalardan çekilmesi anlamına mı geldiği sorusuna ise Peskov, "Evet, tüm mekanizmalardan çekilme" şeklinde karşılık verdi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika! Rusya, Ukrayna ile ateşkes şartlarını açıkladı Son dakika! Rusya, Ukrayna ile ateşkes şartlarını açıkladı Rusya, Ukrayna ile ateşkes şartlarını açıkladı Rusya, Ukrayna ile ateşkes şartlarını açıkladı

Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Silah, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler' - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Müzakereler önemli ama Ukrayna kendi halkını 'sivil kalkan' olarak kullanıyor
13:02 Antalya'daki tarihi zirveden çıkan Ukrayna Dışişleri Bakanı konuşu: Ateşkeste ilerleme sağlanamadı, bu savaşı durduramayız çünkü savunmadayız
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
11:11 Eski erkek arkadaşı yüzüne kimyasal madde atmıştı! Serbest kalınca çileden çıktı: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:27:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov: "Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement